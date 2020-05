Calciomercato Napoli: il Liverpool ha puntato Kalidou Koulibaly, ma ci sono anche altre big

Continuano a farsi sentire le pressioni dagli ambienti di mercato, anche in tempo di Coronavirus. A Liverpool Jurgen Klopp ha inserito infatti il nome di Kalidou Koulibaly nella lista dei prossimi acquisti dei “reds”. Il difensore senegalese ora è in una fase di stallo: a Napoli sta benissimo con la sua famiglia, ma potrebbe anche essere tentato da un ulteriore salto di qualità. Insieme al suo agente e al presidente Aurelio De Laurentiis si troverà la soluzione migliore per le casse azzurre per il suo futuro.

Alla finestra c’è anche il Newcastle e potrebbe tornare alla carica pure il Manchester United che la scorsa estate arrivò ad offrire 100 milioni di Euro, per non parlare del Paris Saint-Germain. Difficilmente arriveranno di nuovo offerte tanto faraoniche. Forse il patron del Napoli ha sbagliato a rifiutare quelle pervenute 12 mesi fa. Complice l’ultima annata del giocatore, il suo valore è sicuramente sceso di molto.