Calciomercato Napoli, il curioso destino di Fernando Llorente

Il Napoli vuole un altro attaccante, un vice di Arkadiusz Milik che prenda il posto di Fernando Llorente. Il destino dello spagnolo è quello di essere impiegato infatti come pedina di scambio. Andrea Pinamonti sembrava potesse essere uno dei candidati forti per prendere il suo posto, ma mettere le mani sul giovane del Genoa sembra essere più complicato del previsto. Il “Grifone” ha l’obbligo di riscattarlo dall’Inter per 18 milioni di Euro e i nerazzurri vantano anche il diritto di recompra che il Napoli non lascerebbe. Proprio l’Inter era una delle squadre più interessante a Fernando Llorente, ma l’operazione di Matteo Politano si è conclusa comunque senza scambi. Per il momento, dunque, Fernando Llorente rimane bloccato all’ombra del Vesuvio, mentre i nerazzurri puntano il francese Olivier Giorud. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, ma le trattative in ballo sono ancora tante. Il Napoli sembra non essersi ancora defilato. Se ci saranno altre occasioni fino alla sera del 31, gli azzurri le sfrutteranno.