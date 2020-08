Calciomercato Napoli, escluso il prestito per Hirving Lozano

Il giornalista della Rai ed esperto di mercato Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso della trasmissione sportiva Fuorigioco, programma in onda sulla emittente Televomero. “Nell’incontro tra Mino Raiola e Aurelio De Laurnetiis, il potente procuratore non ha parlato di Federico Bernardeschi. L’agente è troppo scaltro per non capire che si tratta di un affare impossibile per gli azzurri a causa del costo dell’operazione e anche per la solita questione legata ai diritti di immagine”.

“Mino Raiola e Aurelio De Laurentiis hanno parlato di Hirving Lozano. Il presidente del club azzurro ha detto che il messicano non andrà in prestito. Il calciatore o andrà via a titolo definitivo oppure resterà in Campania. Il Napoli cercherà di rilanciare il calciatore. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Saranno importanti anche le prime partite che disputerà il Napoli”, ha aggiunto il giornalista. Il messicano continua ad essere un oggetto misterioso della rosa azzurra.