Calciomercato Napoli, Dries Mertens piace a Monaco, Chelsea e Newcastle

Il futuro di Dries Mertens rimane sempre e perennemente in bilico. Anche FcInterNews.it fa il punto sulla situazione del belga del Napoli, cercato con forza dai nerazzurri che mettono sul piatto un biennale da 6 milioni annui più bonus. Una proposta che intriga l’attaccante, molto orientato verso l’opzione nerazzurra. Aurelio De Laurentiis vuole stanare le reali intenzioni del giocatore di fronte alla tifoseria: se sarà addio, non sarà per volontà del Napoli, bensì per scelta e decisione dello stesso Dries Mertens. Non è la prima volta che il presidente si comporta in questo modo.

Monaco, Chelsea e Newcastle rimangono affacciati alla finestra. I Magpies sono pronti a formulare una ricca offerta forti del cambio di proprietà, ma così come il Monaco (biennale da 7 milioni netti a stagione) non solleticano il calciatore. Il Chelsea ha sondato il terreno, ma ha come priorità il rinnovo di Tammy Abraham. Inoltre il rinnovo di Olivier Giroud allontana il belga dalla Premier League, senza dimenticare il desiderio di Dries Mertens di proseguire la carriera in Italia.