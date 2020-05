Calciomercato Napoli, dopo l’infortunio di Luka Jovic l’attenzione è sul sostituto di José Callejon

Luka Jovic è stato uno dei primi calciatori accostati al Napoli per questa finestra di mercato estiva. Un attaccante che piace a molti nonostante le difficoltà incontrate al Real Madrid. Il recente infortunio del serbo rischia di complicare la situazione. Non sul piano delle trattative, però. Il Real Madrid potrebbe infatti negoziare su cifre più basse rispetto alle iniziali richieste.

Nel frattempo, il Napoli prende tempo e cerca in giro un sostituto di José Callejon, prossimo a lasciare l’azzurro a causa del mancato rinnovo del contratto. Ci sono 4 nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Il primo è Jeremie Boga del Sassuolo, che però gioca a destra. Buona alternativa anche Riccardo Orsolini del Bologna, così come Everton del Gremio e Milot Rashica del Werder Brema. Non sarà facile rimpiazzare uno come lo spagnolo, ma non appena riaprirà il mercato, il Napoli farà sul serio per non rimanere troppo scoperto sulle fasce.