Calciomercato Napoli, Carlo Ancelotti vuole Allan e Hirving Lozano all’Everton

I destini di Napoli ed Everton possono incrociarsi. Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti hanno già avuto modo di dialogare tra loro per quanto riguarda il futuro di Allan e Hirvig Lozano. Il centrocampista brasiliano continua a piacere al manager degli inglesi, al pari dell’attaccante messicano che lui stesso aveva portato all’ombra del Vesuvio. Due elementi fondamentali per il gioco volto ad allargare il campo e sfruttare gli spazi nell’Everton. A questo punto a Napoli potrebbe arrivare Moise Kean, a un passo dall’essere cacciato come accaduto per certi versi alla Juventus.

Il giovane attaccante continua a mantenere una condotta ben poco professionale anche durante la quarantena forzata. L’operazione, comunque, conoscerebbe un valore complessivo di 150 milioni di Euro. Difficile, però, che Aurelio De Laurentiis possa accettare di accogliere una testa calda come Moise Kean, dopo aver rifiutato negli anni tanti altri giocatori dal carattere difficilmente controllabile. L’impressione è che l’affare non si farà.