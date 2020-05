Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole trattenere sia Dries Mertens sia Alex Meret

in

Dries Mertens e il Napoli sembrano essere più lontani. Il rinnovo con il club azzurro non è ancora arrivato per il belga. La corte dell’Inter si sta facendo sempre più importante. Ci sarebbero due indizi in particolare che avvicinerebbero il calciatore alla squadra nerazzurra. “Ciro” sta iniziando a cercare casa a Milano chiedendo anche consigli al suo amico e compagno di Nazionale Romelu Lukaku. Inoltre, il giornalista della Rai Paolo Paganini ha rivelato a Kiss Kiss Napoli che “C’è stato un contatto telefonico tra i dirigenti dell’Inter e l’entourage di Mertens. Ora il belga mi sembra più vicino ai nerazzurri”.

La situazione quindi è ancora in evoluzione, con Aurelio De Laurentiis e i tifosi del Napoli comunque fiduciosi che alla fine il belga ci possa ripensare e accettare la proposta di rinnovo del club azzurro. Lo stesso giornalista sarebbe sicuro anche della permanenza di Alex Meret per volere dello stesso presidente.