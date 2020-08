Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik vicino alla Roma con ingaggio sui 5 milioni di Euro

Edin Dzeko ha deciso e la Juventus non ha più altre idee in testa. L’attaccante bosniaco andrà a Torino e la Roma girerà il ricavato al Napoli, insieme a Cengiz Under e al giovane Alessio Riccardi, per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere Arkadiusz Milik. La moglie di Edin Dzeko stavolta non s’è opposta al trasferimento, rispetto ad un anno e mezzo fa col Chelsea. Il tutto dunque chiarito prima della partenza per la nazionale. La Juventus verserà 10 milioni di Euro più 2 di bonus alla Roma.

Intanto, Arkadiusz Milik si è aperto ai giallorossi, vista l’impossibilità di vestire la maglia della “Vecchia Signora”. Balla ancora mezzo milione tra i 5 milioni d’ingaggio chiesti ed i 4,5 offerti dalla Roma. La “Lupa”, comunque, conserva qualche dubbio sull’integrità fisica del polacco. Come se non bastasse, Arkadiusz Milik è considerato un buon attaccante, ma non possiede certo la leadership di Edin Dzeko. Non si tratta di una primissima scelta.