Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik rifiuta l’ipotesi di andare alla Roma in attesa della Juventus

Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Polonia e riportate da ‘Sportowefatky’, Arkadiusz Milik sarebbe più lontano dal trasferimento alla Juventus. Il cambio di allenatore in casa bianconera avrebbe cambiato i programmi della società, che non vedrebbero più nell’attaccante del Napoli una priorità. Mancano solo pochi giorni all’inizio del ritiro azzurro di Castel di Sangro e quello del polacco resta il caso più spinoso nel mercato in uscita del club partenopeo. Il suo futuro rimane legata alla scelta della Juventus che deve decidere quale sarà l’attaccante da sistemare alle spalle di Cristiano Ronaldo.

I bianconeri starebbe pensando anche a Edin Dzeko, che lascerebbe quindi un posto libero a Roma. Tuttavia, sembra che Arkadiusz Milik non gradisca la destinazione capitolina e che per questo stia aspettando la Juventus. Si tratta di un rischio non indifferente quello che il centravanti sta corre restando a Napoli in scadenza di contratto. Gennaro Gattuso potrebbe relegarlo ai margini della rosa nell’anno degli Europei.