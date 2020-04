Calciomercato Napoli, anche il Liverpool vuole Dries Mertens: pronto un triennale

Dries Mertens sta vivendo giorni di attesa non solo per ciò che riguarda la ripresa degli allenamenti e non solo. Il nodo del rinnovo contrattuale si sta stringendo sempre di più. Poco prima che scoppiasse l’emergenza del Coronavirus, il giocatore aveva parlato con Aurelio De Laurentiis per un biennale da quasi 5 milioni di Euro dopo aver rifiutato a gennaio le offerte di Inter e Chelsea. A causa dello stop forzato, molte società si stanno però inserendo nel tentativo di strappare il belga al Napoli e tra queste c’è anche il Liverpool.

Gli inglesi, secondo TMW, sono alla ricerca di un attaccante che possa giocare sia centrale sia sulla fascia. L’interesse per Dries Mertens potrebbe presto sfociare in un’offerta ufficiale: si pensa a un contratto di durata triennale. Il calciatore aspetta perché vuole mantenere la porta aperta per il Napoli, ma come prevedibile sta continuando ad essere corteggiato da mezza Europa. Se si deve chiudere, bisogna farlo in fretta.