Calciomercato Napoli, Allan vicinissimo all’Everton di Carlo Ancelotti per 25 milioni

Allan è a un passo dall’addio. Il centrocampista prelevato qualche anno fa dall’Udinese sta per salutare il Napoli per trasferirsi all’Everton di Carlo Ancelotti. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il brasiliano ha fretta di andare via e per questo l’affare si può concludere entro 48 ore, ma gli inglesi dovranno fare un passo in avanti. Al momento da Liverpool hanno offerto 25 milioni di Euro e il Napoli dovrebbe ridurre le proprie pretese economiche per il cartellino di un giocatore ormai da tempo fuori dai piani tecnici.

Allan ha ormai scelto la sua prossima destinazione. Anche l’Atletico Madrid lo voleva ed è arrivato persino a pareggiare l’offerta dell’Everton, ma la volontà del mediano è proprio quella di ritornare alle dipendenze di Carlo Ancelotti, col quale ha condiviso l’esperienza napoletana. L’affare si farà, non ci sono più i presupposti di una permanenza. Per Gennaro Gattuso il calciatore è sacrificabile.