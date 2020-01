Calciomercato Napoli, Alex Meret finisce nel mirino di Inter e Juventus

Le grandi prestazioni di Alex Meret non sono passate inosservate. L’ex portiere di Udinese e SPAL è diventato il numero uno indiscusso del Napoli, tanto da conquistarsi le attenzioni della Nazionale. Ai tempi dell’Udinese si diceva già che potesse essere più bravo del promettente Simone Scuffet e alla fine ha rispettato le aspettative. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, l’estremo difensore piace a diversi club in Premier League e in Serie A, con Inter e Juventus che avrebbero già sondato il terreno per il calciatore. Federico Pastorello, agente friulano, ha già ricevuto diverse offerte, ma è consapevole che per il Napoli non esisterà nessuna trattativa. Attualmente Alex Meret è in ballottaggio con Pierluigi Gollini per la maglia da terzo portiere della Nazionale azzurra prossima ad Euro 2020. Il portiere non vuole distrazioni. L’obiettivo è provare a centrare una miracolosa Champions League tramite il campionato e arrivare nel pieno delle forze a giugno.