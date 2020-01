Calciomercato Napoli: ai nomi di Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani si aggiunge quello di Marash Kumbulla

Il calciomercato Napoli si arricchisce sempre più di nuovi nomi. Alcuni improbabili, altri più facilmente raggiungibili. Cristiano Giuntoli sa bene che questa finestra invernale dovrà essere particolarmente fruttifera per la rosa partenopea. Il direttore sportivo non può permettersi altri fallimenti, ora che è cambiato anche allenatore. L’asse con l’Hellas Verona sembra funzionare bene e oltre che di Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani si sta parlando del classe 2000 Marash Kumbulla. Gli aggiornamenti tra i club sono stati fissati per la seconda parte di gennaio. Il Napoli deve occuparsi anche della questione dei rinnovi che lo sta impensierendo non poco. Come se non bastasse, ci sono elementi come Fabian Ruiz che sono chiaramente intenzionati a lasciare la squadra. Insomma, non manca proprio nulla nell’attualità del calciomercato Napoli. Aurelio De Laurentiis è come appeso a un filo: in caso di mancata partecipazione alla prossima Champions League, i tifosi sarebbero tranquillamente pronti a contestarlo duramente.