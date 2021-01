Cagliari-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Piotr Zielinski ancora titolare

in

La redazione de La Gazzetta dello Sport ha provato ad anticipare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Cagliari-Napoli in programma 3 gennaio allo stadio Sardegna Arena. In porta ci sarà David Ospina. La difesa vedrà presente Nikola Maksimovic insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci potrebbe essere Mario Rui. A destra Giovanni Di Lorenzo. Piotr Zielinski, Tiémoué Bakayoko e Fabian Ruiz comporranno il trio di centrocampo. Hirving Lozano e Lorenzo Insigne agiranno alle spalle di Andrea Petagna, considerando che gli altri attaccanti sono indisponibili. Tra gli avversari mancherà l’ex Marko Rog, infortunato, mentre Leonardo Pavoletti partirà dalla panchina.

Probabili formazioni Gazzetta

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Insigne; Petagna.