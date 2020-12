AZ Alkmaar-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: ancora Faouzi Ghoulam

La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di AZ Alkmaar-Napoli, penultimo appuntamento nella fase a gironi di Europa League. In porta David Ospina. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Nikola Maksimovic, mentre a sinistra ci sarà Faouzi Ghoulam e a destra Giovanni Di Lorenzo. Fabian Ruiz, Tiémoué Bakayoko e Piotr Zielinski titolari a centrocampo. Victor Osimhen è ancora fuori, quindi Lorenzo Insigne e Matteo Politano agiranno alle spalle di Dries Mertens, impiegato per l’occasione come “falso nueve”. Una formazione indubbiamente inedita, che desta non poche curiosità soprattutto per l’apparente cambio di modulo.

Probabili formazioni Sportmediaset

AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot; Wijndal, Martins Indi, Chatzidiakos, Svensson; Stengs, Koopmeiners, Midtsjo; Gudmunsson, De Wit, Boadu.

Napoli (4-3-3): Ospina; Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Di Lorenzo; Zielinski, Bakayoko, Fabian Ruiz; Insigne, Politano, Mertens.