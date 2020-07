Atalanta-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: Dries Mertens ancora titolare

Il Napoli sta attraversando un buon momento, ma deve ancora darsi da fare per sperare nel migliore dei piazzamenti europei. Dopo aver trionfato in Coppa Italia e aver sollevato il trofeo contro la Juventus, gli azzurri sono pronti a dire la loro anche nella fase finale del campionato, con tutte le novità post-pandemia. Il portale online di Sportmediaset ha provato dunque a delineare le probabili formazioni della sfida di stasera contro l’Atalanta, che occupa attualmente il quarto posto. In casa Napoli dovrebbero esserci alcuni campi rispetto alla gara con la SPAL: David Ospina al posto di Alex Meret e Matteo Politano in luogo di José Callejon. Kalidou Koulibaly sarà ancora titolare, mentre il centrocampo sarà composto da Fabian Ruiz, Diego Demme e Piotr Zielinski. Al centro dell’attacco dovrebbe esserci Dries Mertens.

Probabili formazioni Sportmediaset

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; D. Zapata.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.