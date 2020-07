Antonio Conte dopo Inter-Napoli: “Abbiamo affrontato una squadra forte che in questi anni è stata l’unica a dar fastidio alla Juventus”

Antonio Conte non ha potuto fare a meno di elogiare il Napoli appena battuto dalla sua Inter a San Siro. Il tecnico nerazzurro ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0. “Abbiamo affrontato una squadra forte che in questi anni è stata l’unica a dar fastidio alla Juventus. Ha una rosa di ottimi giocatori con innesti di qualità. Merito a noi che abbiamo fatto una buonissima partita. Non era semplice giocare dopo la vittoria dell’Atalanta a Parma. Eri forzato a vincere. Queste sono situazioni importanti per abituarci a sentire la pressione di chi sta dietro. Oggi è arrivata una risposta bella, da squadra compatta, che ha affrontato la situazione nel migliore dei modi. Sono veramente contento per i ragazzi”.

Anche nella conferenza della vigilia il mister aveva speso belle parole nei confronti della squadra partenopea. Ai microfoni di Sky Sport Antonio Conte è stato interrogato anche sul possibile arrivo di Lionel Messi all’Inter, ma ha preferito glissare tra le risate.