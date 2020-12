Andrea Stramaccioni elogia Matteo Politano: “Può essere importante per il campionato del Napoli”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto in queste ore l’ex allenatore dell’Inter Andrea Stramaccioni. “(…) Il Napoli mi piace tantissimo, poi c’è la sorpresa del Milan come risultati e anche Roma e Lazio. Dopo tanti anni la Juve è a un giro di boa e sappiamo quanto sia difficile ricostruire quando un gruppo vincente di calciatori e allenatori vanno via o terminano la carriera. Ci sono gli ingredienti per un campionato equilibrato fino alla fine”.

“Politano? Matteo è un calciatore e un uomo a cui sono particolarmente legato. Nelle giovanili della Roma era talentuoso ma un pochino ai margini. Intravidi dei grandi valori e secondo me poi, da quei due anni che abbiamo fatto insieme, è cresciuto anche dal punto di vista mentale, diventando poi il professionista che è oggi. Può essere importante per il campionato del Napoli. (…) Gattuso mi piace piace. Lui ha la caratteristica incredibile di avere un’intelligenza spaventosa, legge le situazioni umane. Capisce che persona, presidente o giocatore ha davanti. Contro la Roma ha preparato un capolavoro tattico, altrimenti non fai 4 gol alla Roma di Fonseca. Maradona? Tasto dolente. Se amo il calcio così tanto è anche per lui. (…) Bruno Conti mi raccontava un sacco di aneddoti, del fatto che venisse gonfiato di botte e non fiatasse. Ma cosa ne sa la gente di oggi? Era il più grande di tutti”.