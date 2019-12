Ancelotti dimentica subito Napoli: “Mai ricevuta un’accoglienza così”

Carlo Ancelotti è partito bene nella sua nuova avventura inglese. Nel “boxing day” il suo Everton ha battuto per 1-0 il Burnley, allontanandosi almeno temporaneamente dalla zona retrocessione. “Ho avuto i brividi, mai ricevuta un’accoglienza così. È stato davvero incredibile”, ha dichiarato il mister a fine partita. Ancelotti, uno che ha allenato praticamente ovunque, è riuscito ad emozionarsi anche in uno dei contesti meno prestigiosi della Premier League. D’altronde, il pomeriggio di Santo Stefano è stato abbastanza eccitante con il goal Calvert-Lewin all’80’: un colpo di testa in tuffo, sul cross di Sidibe, per regalare al mister i 3 punti.

“Ripartire vincendo era importante. La Premier che ho ritrovato è sempre la stessa: splendida atmosfera, grande partecipazione del pubblico, nessuna violenza”. Nessun accenno al Napoli, lasciato due settimane fa dopo la vittoria in Champions League col Genk. Ancelotti fu esonerato subito dopo la partita, ma gli accordi con l’Everton erano stati avviati già da qualche tempo.