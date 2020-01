Walter Zenga dalla parte di Carlo Ancelotti: “Come si fa a discuterlo?”

in

L’ex portiere Walter Zenga ha parlato al Corriere dello Sport analizzando il campionato di Serie A e il momento del Napoli. “La Juve è ancora favorita, ma Conte è mostruoso. E se gli prendono anche Vidal… Napoli? Adoro Gattuso, ma come si fa a discutere Ancelotti? A Rino manca un Lobotka. Inter-Roma è la vera fotografia del lavoro di Fonseca. La Lazio è devastante a centrocampo e con Caicedo ha una scheggia impazzita. Ibrahimovic? Mossa giusta: chi è bravo gioca, a 19 come a 38 anni. Ibra è la scossa”.

Walter Zenga, oggi allenatore, difende quindi Carlo Ancelotti. Il mister che ha vinto tanto col Milan. Impensabile criticarlo per un’esperienza tra alti e bassi. Tuttavia, Carlo Ancelotti aveva vissuto momenti bui anche al Bayern Monaco, di recente. Per ora la storia continua ad andare a suo favore e anche a Napoli c’è chi lo rimpiange. All’Everton è partito bene, ma poi è stato eliminato in FA Cup dalle riserve del Liverpool.