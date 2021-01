Walter Gargano ricorda Napoli: “La vittoria di Doha? Fu bellissimo, una finale in cui i bianconeri si sentivano molto favoriti”

Walter Gargano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Arena Maradona, trasmissione in onda su Radio CRC. “Mercoledì sarà una partita speciale. Contro la Juventus lo è sempre. La Juventus è un grande avversario per il Napoli; è dura, perché c’è sempre il pensiero di batterla. Abbiamo la squadra, i giocatori, i nomi e l’esperienza per riuscirci. In questo periodo, così fuori dal normale, il Napoli può fare grandi cose, ma anche una partita ‘normale’. In questi giorni, abbiamo visto che si può perdere con lo Spezia o fare sei gol alla Fiorentina. Gli stimoli, però, contro la Juventus, non ci mancheranno. Come ricordo la vittoria di Doha? Fu bellissimo, una finale in cui i bianconeri si sentivano molto favoriti. Stavano vincendo e sentivano di avere il trofeo in tasca, ma ad un certo punto noi abbiamo tirato fuori un grande carattere e ce l’abbiamo fatta”.

“Napoli sarà sempre nel mio cuore, feci una partita speciale per questo. I rigori furono meravigliosi: dopo quella sofferenza, nessuno aveva il coraggio o se la sentiva, ma io sono andato a tirare dal dischetto e mi sono sfogato. Piotr Zielinski? Manca un qualcosina in più da parte sua per essere maturo, ma quest’anno ha cominciato alla grande. “Chucky” Lozano lo conosco, l’ho affrontato; ma Zielinski ricorda tanto Marek Hamsik. Mi auguro che mercoledì si metta il Napoli sulle spalle e lo trascini. Lorenzo Insigne ha esperienza, è capitano ed un amico vero per me. Dries Mertens e Kalidou Koulibaly conoscono la piazza alla perfezione. Lorenzo ha fatto una grande crescita in termini di personalità e coraggio. Da napoletano devi sempre dare qualcosa in più, e lui lo sta facendo indossando la fascia, segnando, facendo assist e segnando sui calci piazzati”.