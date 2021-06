Vincenzo Morabito avverte: “Per il bene del Napoli sarà fondamentale l’unità di intenti tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto in queste ore l’agente Vincenzo Morabito, che ha parlato del momento attuale della Serie A e anche del Napoli. “Simone Inzaghi all’Inter? Simone è una persona correttissima, l’incontro con Lotito c’è stato, anche se andava fatto tanto tempo fa. Non è vero che si fosse trovato l’accordo, Inzaghi aveva dei dubbi che ha espresso a Lotito la mattina successiva. Quando non si è convinti di continuare, è meglio lasciarsi subito piuttosto che scontrarsi alle primissime difficoltà. Tra l’altro, a Simone è stato detto che la squadra non era migliorabile, ma in realtà Tare ha commesso molti errori nelle ultime stagioni, in particolare negli acquisti in fase difensiva”.

“Le differenze tra i fratelli Inzaghi? Pippo è troppo ansioso, trasmette questa sensazione anche alla squadra, mentre Simone è un leader e la scelta di andare all’Inter dopo Conte dimostra che è coraggioso, tenendo conto che perderà Hakimi e forse uno tra Lautaro e Lukaku. Spalletti al Napoli? Dovunque è stato, Luciano ha fatto benissimo. Per lui il gruppo è sempre al primo posto, lo ha dimostrato anche alla Roma, dove ha messo gli interessi della squadra davanti a quelli di Totti. Per il bene del Napoli sarà fondamentale l’unità di intenti tra De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti”.