Video – Stefan Radu torna a parlare di Napoli-Lazio dopo il derby: “Se al San Paolo avessimo giocato come oggi…”

La Lazio di Simone Inzaghi si è fermata anche in campionato. Dopo il Napoli in Coppa Italia, infatti, anche la Roma è riuscita a evitare l’ennesima vittoria dei biancocelesti. La Lazio ha ufficialmente interrotto la loro striscia positiva, che ormai poteva proseguire solo in Serie A. Ad ogni buon conto, gli aquilotti sono virtualmente a -2 dalla Juventus, dato che devono recuperare la partita con l’Hellas Verona. Dopo aver pareggiato per 1-1 nel derby, Stefan Radu ha risposto ad alcune domande in mixed zone, tra cui quella del giornalista Emanuele Celeste di Soccermagazine. Impossibile non tornare sull’eliminazione dalla Coppa Italia.

Avete subito il contraccolpo psicologico della sconfitta di Napoli? Avete perso un po’ della magia dell’ultimo mese?

“No, sinceramente no perché abbiamo fatto una bellissima partita lì. Magari se giocavamo come oggi a Napoli potevamo parlare di questo, però io penso che a Napoli la squadra abbia fatto una bellissima prestazione e che meritasse di vincere”.