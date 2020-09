Victor Osimhen ribalta il Napoli: tutti elogiano il nuovo attaccante azzurro

L’impatto di Victor Osimhen in Parma-Napoli occupa grande spazio su tutti i quotidiani in edicola oggi. Anche il Corriere dello Sport racconta dell’esordio nel nostro campionato dell’attaccante nigeriano, grande protagonista nella vittoria degli azzurri di ieri.

“Quando al 61’ esatto d’una gara terribilmente piatta Gattuso sceglie di strapparsi di dosso il frac un po’ sdrucito del tridente e tuffarsi in un calcio semi-sconosciuto, forse non s’immagina che sta spalancando ad una ‘rivoluzione’ non solo ideologica. Perché Osimhen ribalta il Napoli, lo trascina fuori dalla propria comfort zone. Lo spinge a osare ulteriormente. ad essere verticale (nel 4-2-3-1 che sa di 4-4-2 in fase di non possesso) e a fidarsi ciecamente di lui. di quei settanta milioni sistemati l’uno sull’altro per portarselo in Italia. In quell’istante, e non è semplice convincersene, un bambino di ventun anni si sta prendendo il Napoli. Lo sta caratterizzando, lo schioda dalle proprie paranoie e da quel titic-titoc (non chiamatelo tiki-taka) che sa di niente e che poi diventa tutto”.