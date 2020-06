Verona-Napoli 0-2: Hirving Lozano torna al goal

Il Napoli cerca di fare la partita al Bentegodi, ma anche l’Hellas Verona crea diverse occasioni. Al 18′ Piotr Zielinski si ritrova con la prima occasione seria del match e al 22′ Valerio Verre sfiora il vantaggio per i padroni di casa. Il Verona pressa e non risparmia colpi duri. Il risultato si sblocca quindi su un calcio da fermo. Dall’angolo battuto da Matteo Politano al 38′ il pallone giunge sulla testa di Arkadiusz Milik, lasciato totalmente da solo in area: il polacco sigla lo 0-1 per il Napoli.

Pochi minuti dopo Matteo Politano sforna un suggerimento interessante anche per Lorenzo Insigne, anticipato di un soffio dall’ultimo difensore del Verona. Gli scaligeri, però, non si arrendono e Miguel Veloso impegna David Ospina dalla distanza. Nella ripresa il momento clou capita al 61′, con il goal annullato al Verona. Mattia Zaccagni colpisce il pallone con il braccio prima di crossare per Davide Faraoni, che manda il pallone in fondo al sacco. Al 90′ il redivivo Hirving Lozano chiude i conti di testa con la rete dello 0-2, sempre su calcio d’angolo.