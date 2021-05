Umberto Chiariello sottolinea: “Una tv inglese ha detto che il rigore di Juan Cuadrado serviva a fare fuori il Napoli”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli a Firenze con il suo solito editoriale: “Pericolo scampato, tiriamo tutti un sospiro di sollievo, perché a Napoli c’è stata un’ennesima rimessa in scena della commedia eduardiana ‘Questi fantasmi’. Ora c’è un ultimo step da superare, battere il Verona, che fuori casa non ha mai determinato un campionato. Non dobbiamo però mai dimenticare quel famoso Napoli-Perugia, dove la festa era tutto preparata e poi l’autogol di Ferrario rovinò tutto. Si potrà così festeggiare non solo l’accesso alla Champions ma soprattutto perché ci sarebbe quello sfizio, ossia quello di aver buttato fuori la Juventus dalla Champions”.

“Devono venire dall’estero per dirci cose che sono sotto gli occhi di tutti. Una tv inglese ha detto che il rigore di Cuadrado serviva a fare fuori il Napoli e permettere alla Juve di ricevere i soldi della Champions. Il rigore di Cuadrado era inesistente anche per Costacurta e Del Piero. (…) Ribadisco che mi sono sbagliato a chiedere le dimissioni e poi l’esonero di Gattuso. Nelle ultime 14 partite il Napoli ha fatto 11 vittorie e 3 pareggi, un punto in più dell’Inter. Anche con Allegri al posto di Gattuso quanti punti in più avrebbe fatto il Napoli?”.