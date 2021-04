Umberto Chiariello sottolinea: “La corsa ora è ufficialmente su Milan e Juve. Per ora il Napoli è in vantaggio ed è terzo”

Umberto Chiariello ha analizzato su Twitter la situazione della classifica per quanto riguarda la zona Champions, con il Napoli attualmente al terzo posto. “La corsa ora è ufficialmente su Milan e Juve. Per ora il Napoli è in vantaggio ed è terzo, la Juve quarta e il Milan quinto, tutte a 66 pp., per classifica avulsa: Napoli 6 pp, 4 g Juve 6 pp, 3 g Milan 3 pp, 3 g Napoli in vantaggio sulla Juve per gol fatti, ma manca Juve-Milan. Bisogna stare attenti: in caso di classifica avulsa a 3, il Napoli sarebbe dentro solo se la Juve non perdesse in casa col Milan. Se invece il Milan vince a Torino, con tutte a 6 pp. è il Napoli ad uscire per differenza reti negli scontri diretti. Evitiamo la bagarre e distanziamoli”.

“Ovviamente il destino è nelle nostre mani. Senza guardare le altre con 5 vittorie (ma credo anche 4 vittorie ed 1 pari) il Napoli è matematicamente in Champions League. Testa alla prossima finale: il Cagliari (avversario ostico)”, ha spiegato il giornalista.