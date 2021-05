Umberto Chiariello sbotta: “Ora senza questi soldi il Napoli sarà debolissimo e si aprirà un nuova frontiera”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, Umberto Chiariello ha commentato il pareggio col Verona nel suo consueto editoriale. “Davvero l’imponderabile da tutti i punti di vista. Bisognava vincere col Cagliari e non ci si è riusciti, a Firenze una prova convincente, oggi sembrava quasi di dover timbrare il cartellino contro una squadra che ha fatto malissimo nel girone di ritorno e senza stimoli come il Verona ed invece un Napoli inesistente. Una sola palla gol creata da Insigne nel primo tempo e basta. Questa partita ci dice due cose fondamentali: che questa è una squadra immatura che se l’è fatta sotto e che è arrivata spompata a scarica mentalmente al traguardo. In fin dei conti non stiamo parlando di una partita scudetto o di una finale europea, ma stiamo parlando di conquistare un posto Champions al quale abbiamo dato un’importanza sportiva esagerata”.

“La Juve era fuori e questi ragazzi, che non hanno vinto niente e mai lo vinceranno, hanno dimostrato una fragilità emotiva incredibile. Gattuso ha dimostrato che ancora non è un allenatore importante. E’ finita nel modo peggiore, Gattuso andrà via e De Laurentiis stasera sarà furioso. Il presidente è il vero sconfitto, dovrà leccarsi le ferite dal punto di vista economico-finanziario. Il calcio è fatto di bilanci, società e forza economica. Ora senza questi soldi il Napoli sarà debolissimo e si aprirà un nuova frontiera. Altro che Allegri e Spalletti. (…) Sono fortemente preoccupato, confido nelle capacità di questo uomo che ci guida da anni e che viene contestato dalla curva. Siete tutti con Gattuso, stasera mangiate pane e sarrachielli, come si dice a Napoli”.