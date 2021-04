Umberto Chiariello inciampa: “Napoli in vantaggio negli scontri diretti”, ma vale la differenza reti

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli contro la Juventus nel suo consueto editoriale. “Il Napoli esce sconfitto, ma non ne esce ridimensionato. Nel primo tempo la Juve ha meritato il vantaggio, ma il Napoli c’era e nella ripresa ha subito il secondo gol proprio mentre dominava la partita. Gara arbitrata malissimo da Mariani, coadiuvato ancor peggio da un carneade al VAR come Di Paolo che si è perso due rigori clamorosi. Uno su Chiesa, che è anche se esce dal campo è da considerare sempre in gioco da regolamento, e l’altro sesquipedale su Zielinski. Va detto purtroppo che è venuto meno il giocatore più importante di questo Napoli, Mertens”.

“L’ingresso di Osimhen ha dato molto nervo a questo Napoli, che alla fine non ha pareggiato per un miracolo di De Ligt. Ma il 2-1 di Insigne, che ha mostrato ancora una volta la personalità di capitano realizzando un rigore che per lui contro la Juve è sempre un problema, fa sì che il Napoli sia in vantaggio sulla Juve nei confronti diretti. (…) Penso che la corsa sia lunga. Intanto quel rigore può pesare come un macigno, perché portandoci in vantaggio negli scontri diretti basta arrivare a pari punti e il Napoli è in Champions”. A tal proposito, occorre però specificare che a parità di punti e reti negli scontri diretti tra due squadre, sarà invece la differenza reti generale in classifica a determinare il posizionamento finale. Il Napoli, pertanto, si trova attualmente in svantaggio di 3 gol rispetto alla Juventus. Il giornalista si è poi corretto in trasmissione.