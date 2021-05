Umberto Chiariello è sicuro: “Aurelio De Laurentiis ha fatto bene a cambiare l’allenatore”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del nuovo Napoli di Luciano Spalletti nel suo solito editoriale: “Parto con una citazione di Carlo Levi: ‘il futuro ha un cuore antico’. Quindi parliamo prima del recente passato, perché quello accaduto domenica non può passare così facilmente in cavalleria. E’ vero, il Napoli è ripartito e sta programmando il futuro con un nuovo allenatore. Tante sono state le occasioni perse quest’anno dal Napoli. Ogniqualvolta il Napoli è stato chiamato a dare prova di se ha clamorosamente steccato. E’ un problema di personalità della squadra o di Gattuso? Il tecnico dimostra di essere ansioso e sbagliare le scelte, come quella di far giocare Bakayoko contro il Verona. De Laurentiis ha fatto bene a cambiare l’allenatore, Gattuso aveva già deciso un mese fa di andare a Firenze”.

“Napoli-Verona è sotto gli occhi di tutti e girano tante fake news, le cose più incredibili e tante sciocchezze si stanno sentendo. C’è chi parla di botte, liti clamorose con tutti contro tutti e presunti audio che girerebbero su Lorenzo Insigne. Le cose più assurde, addirittura botte con i magazzinieri… C’è il problema però del silenzio stampa. Saluti sui social a Gattuso di Insigne e compagni, ma nessuno si è scusato con i tifosi. In questo momento stare zitti significa amplificare i rumors. Ora De Laurentiis non può più tacere, deve spiegare quello che è successo, cioè niente! Dura da accettare ma è così. De Laurentiis ha risposto con i fatti, tutti ci aspettavano un ridimensionamento senza la Champions e invece è andato a prendere Spalletti”.