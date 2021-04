Umberto Chiariello dopo la vittoria sulla Lazio: “Forse la più bella partita di stagione, dopo Napoli-Atalanta”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, Umberto Chiariello ha commentato nel suo solito editoriale la vittoria del Napoli contro la Lazio. “Il campionato aspetta il Napoli e il Napoli non si fa attendere. Giornata migliore non poteva esserci. Il Milan cade in casa contro il Sassuolo, il rendimento casalingo senza Ibra latita e i rossoneri sono la squadra con meno benzina di quelle per la corsa per la Champions. La Juve vince a fatica in casa col Parma. L’Atalanta cicala e sprecona a Roma rischia anche la sconfitta. Il Napoli surclassa la Lazio. Forse la più bella partita di stagione, dopo Napoli-Atalanta. Il Napoli si candida fortemente per la lotta Champions”.

“La Lazio è caduta fragorosamente, la prova di Reina è stata addirittura imbarazzante, ma non ci sono attenuanti. Il Napoli ha giocato una signora partita e ha dominato in lungo e largo. Bisogna dare atto che il piano partita di Gattuso è riuscito alla perfezione. A centrocampo Fabian e Zielinski hanno dettato calcio e la cooperativa del gol ha ancora colpito. Ora manca il rush finale. Dopo il golpe non riuscito della Superlega, il campionato riprende il suo significato primigenio. Il Napoli è in questo momento la squadra più in forma del campionato e sta facendo una rincorsa che merita solamente il coronamento finale. Se questo è il Napoli la speranza di arrivare in Champions è altissima”.