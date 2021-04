Umberto Chiariello commenta: “Anche vincendo sempre il Napoli potrebbe non entrare in Champions”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, Umberto Chiariello si è prodotto nel suo solito editoriale. “Il Napoli, vincendo a Torino e tutte le altre gare restanti, sarebbe stato padrone del suo destino, ora non lo è più. Anche vincendo sempre potrebbe non entrare in Champions. Questo però solo in teoria, perché la quota punti per andare in Champions si è abbassata, potrebbero bastare addirittura 77-78 punti. Gli azzurri ora tra Inter e Lazio devono fare almeno 4 punti, sperando che l’altro scontro diretto tra Atalanta e Juve sia a loro favorevole. Koulibaly mi dimostra che quando un giocatore arriva all’apice e vuole spiccare il volo bisogna assecondarlo. Anche se è uno dei migliori difensori in Serie A, il più affidabile del Napoli, quest’anno è irriconoscibile. Quindi il problema difensivo resta sempre, anche se ci sono dei dati positivi”.

“Questa gara era ancora più importante di quella di Torino. Il Napoli non ha avuto fretta, nonostante i soliti errori in uscita. Faccio un plauso a Gattuso per il cambio Zielinski-Mertens, il polacco era sottotono e la sostituzione è stata un segnale per vincere, il belga infatti ha lanciato Osimhen per il secondo gol. Seconda nota positiva è proprio il nigeriano. Terza è che il Napoli, come riporta Opta, è l’unico club europeo insieme al Manchester City, ad aver portato ben 6 giocatori a segno. Solo a fine stagione si potrà sapere se abbiamo sbagliato a criticare così ferocemente Gattuso. Sapremo se il tecnico ha fatto così bene quando all’inizio e alla fine del campionato aveva tutti a disposizione o se ha sprecato una grande occasione per essere la squadra che poteva insediare l’Inter, che giocando in una maniera veramente inguardabile le vince però tutte nel girone di ritorno”.