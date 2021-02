Umberto Chiariello attende Gennaro Gattuso al varco: “Ci vediamo a fine febbraio per tirare un bilancio”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato Napoli-Parma con il suo tradizionale editoriale, rispondendo anche alle invettive di Gennaro Gattuso. “Anche stasera c’è un suo riferimento a me che gli risposi in malo modo tirando fuori la questione della pescheria. Ad uno permaloso come lui non sono bastate le mie scuse per quello che dissi sul tesserino da allenatore, a me non interessa. Valuto il Napoli per come gioca e non sono contento. Siamo passati dalla grande bellezza alla grande bruttezza anche se con la prima non abbiamo vinto niente. A Napoli si ama a prescindere, gli allenatori sono professionisti e passano, noi restiamo e soffriamo perché non vinciamo, è nella storia. (…) In questo periodo per De Laurentiis sarebbe stato impossibile cambiare allenatore, perché questa squadra non ha neanche il tempo di allenarsi. Non ha mai pensato di cacciare Gattuso”.

“Solo io ho chiesto le dimissioni dell’allenatore. Ho detto che se nel gennaio 2020 diceva che questa squadra mancava del veleno non può ridirlo di nuovo dopo un anno dopo. Se a novembre 2020 dici che te ne vai, allora dopo la sconfitta col Verona dal mio punto di vista sapendo che sei un uomo con gli attributi, di conseguenza te ne vai. Invece Gattuso ha dichiarato che non lo farà, perché sono diverse le condizioni. (…) Infine la cosa più importante: l’abbraccio che la squadra ha voluto dare a Gattuso. Se non ci fosse armonia nello spogliatoio il tecnico andrebbe cacciato stasera stessa. Siccome Gattuso è in sintonia con la squadra, stasera depongo le armi qualunque sia il risultato e ci vediamo a fine febbraio per tirare un bilancio, perché quando l’allenatore ha in mano uno spogliatoio ha il diritto di giocarsela”.