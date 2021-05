Ufficiale: Massimiliano Allegri torna alla Juventus, il Napoli attende Luciano Spalletti

A distanza di due anni dall’addio e dall’avvicendamento con Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri torna a essere l’allenatore della Juventus. Il club bianconero ha diramato oggi il comunicato ufficiale con cui annuncia il ritorno del tecnico livornese: “Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Allegri ritrova una panchina che conosce molto bene, un club che ama e che lo ama, per iniziare oggi un nuovo viaggio insieme, verso nuovi traguardi. Quelli raggiunti nella sua prima avventura in bianconero sono scolpiti nella storia del club: cinque Scudetti, quattro doppiette consecutive con la Coppa Italia, due Supercoppe, due Finali di Champions League in tre stagioni, imprese epiche in Italia e in Europa”.

Massimiliano Allegri era stato fortemente accostato al Napoli negli ultimi giorni. La mancata qualificazione in Champions degli azzurri, però, avrebbe fatto saltare tutto. A Torino il tecnico percepirà 9 milioni all’anno. Adesso Aurelio De Laurentiis dovrà attendere l’ok definitivo di Luciano Spalletti.