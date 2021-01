Udinese-Napoli, probabili formazioni Sky: Alex Meret in porta

La redazione del portale online di Sky Sport ha provato ad anticipare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Udinese-Napoli in programma il 10 gennaio allo stadio Dacia Arena. In porta ci sarà Alex Meret. La difesa vedrà presente Amir Rrahmani insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci potrebbe essere Elseid Hysaj. A destra Giovanni Di Lorenzo. Fabian Ruiz e Tiémoué Bakayoko comporranno il duo di centrocampo. Hirving Lozano, Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne agiranno alle spalle di Andrea Petagna, considerando che gli altri attaccanti sono indisponibili. Per il Napoli la vittoria è evidentemente obbligatoria dopo le ultime uscite deludenti.

Probabili formazioni Sky

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arsian, Pereyra, Zeegelaar, Lasagna, Nestorovski.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna.