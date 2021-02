TUTTOSPORT – Un miliardo per l’Inter

“Giocherà fino a 40 anni”, titola così in apertura Tuttosport nell’edizione di oggi. Il riferimento è a Cristiano Ronaldo, che spegne oggi 36 candeline. Per il portoghese auguri da tutto il mondo. Giovanni Mauri, suo preparatore al Real Madrid, è sicuro: “Non ha limiti, nessuno come lui”. In taglio alto il quotidiano torna ad occuparsi del futuro societario dell’Inter: “1.000.000.000! Inter, ecco l’offerta”, si legge. BC Partners avrebbe presentato la sua offerta ufficiale: 800 milioni ai quali se ne aggiungerebbero 200 per le spese immediate. Steven Zhang chiede un miliardo cash: si tratta. Stasera c’è la sfida alla Fiorentina, con Romelu Lukaku per tentare il sorpasso sul Milan.

“Rinnovo Belotti? Spero lui sia convinto”. Di spalla c’è spazio per le parole del presidente granata Urbano Cairo a proposito del futuro del “Gallo”. “Pronto a fargli proposte molto vantaggiose, ma Andrea deve essere contento e motivato”. Per accettare, il centravanti vuole un Torino che sia in formato europeo.