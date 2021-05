TUTTOSPORT – “Senza appello. Stasera Juve-Milan vale un posto in Champions”

Tuttosport apre in prima pagina con la gara fra Juventus e Milan, posticipo della 35ª giornata che può cambiare la corsa alla Champions League per molte squadre della Serie A “Senza appello. Stasera Juve-Milan vale un posto in Champions”. In taglio alto spazio al ciclismo e a Filippo Ganna, che ha vinto la cronometro d’apertura al Giro d’Italia. Sulla destra il caos legato alla Superlega: “Superlega, prove di armistizio”. La Juventus rischierebbe di non giocare nemmeno in Serie A l’anno prossimo. I bianconeri, come il Barcellona e il Real Madrid, dichiarano guerra alla UEFA. Il caso è ancora aperto e le sanzioni sarebbero pesantissime.

Spazio anche alla vittoria dell’Inter sulla Sampdoria: “Festa Inter con 5 gol e tanti dubbi”. La società vorrebbe risparmiare sugli ingaggi, ma i giocatori non sono d’accordo. Il gruppo che ha appena vinto lo scudetto rischia di sfaldarsi. A Beppe Marotta il compito di salvare la situazione.