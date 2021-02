TUTTOSPORT – “Red Devil a tempo: Napoli nel cuore”: torna Edinson Cavani?

L’edizione di oggi di Tuttosport titola in prima pagina con la vittoria a San Siro della Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. “CR7, goduria Juve!”. In alto spazio agli eccellenti calciatori in scadenza a giugno, tra i quali c’è Edinson Cavani: “Red Devil a tempo: Napoli nel cuore”. Al centro spazio al tampone sbagliato del difensore dell’Atalanta che affronterà il Napoli stasera: “Che errore! Romero mai stato positivo”.

Si continua a discutere su quello che sarà il futuro del Napoli: in bilico c’è l’allenatore, Gennaro Gattuso non è sicuro di rimanere e si fanno diversi nomi per il sostituto. Bisogna capire, però, chi continuerà ad assumere il ruolo di dirigente. “La presenza di Giuntoli sarebbe molto più preziosa dell’eventuale arrivo di Benitez, per il quale De Laurentiis avrebbe immaginato il ruolo di dt con competenza sul mercato”. Insomma, il futuro del Napoli è avvolto nel mistero e non sono esclusi ribaltoni.