TUTTOSPORT – Napoli unito verso l’Europa League

Tuttosport, nell’edizione odierna, riporta in prima pagina le dichiarazioni di Matteo Politano alla vigilia della sfida di Europa League contro il Granada: “Tutti con Gattuso”. Al centro spazio alla sconfitta in Champions della Juventus contro il Porto: “Rabbia Juve. Pessima gara dei bianconeri che pagano gli errori di Bentancur e della difesa, ma il gol di Chiesa li tiene ancora in corsa. L’arbitro nega un penalty clamoroso a Ronaldo”.

“In un momento di difficoltà come questo bisogna rimanere uniti”. Il diktat arriva da Gennaro Gattuso in conferenza stampa alla vigilia di Granada-Napoli. Una vigilia condizionata dai tanti infortuni. L’allenatore azzurro ha voluto suonare la carica, come scrive anche Raffaele Auriemma sulle pagine del quotidiano piemontese: “Le parole di Gattuso danno l’esatta dimensione del Napoli oggi: un gruppo nuovamente solidale, dopo la bufera del post sconfitta a Verona”. C’è molta curiosità su come il Napoli riuscirà a interpretare l’impegno internazionale in questo momento.