TUTTOSPORT – Napoli, prove di modulo a Bologna per Gennaro Gattuso

“Juve, test scudetto”. Questo il titolo dell’edizione odierna di Tuttosport in prima pagina. Alle 12:30 la squadra di Andrea Pirlo sfiderà all’Allianz Stadium la Lazio di Simone Inzaghi nel big match della settima giornata di campionato. Esame importante per Cristiano Ronaldo e compagni, che però affronteranno una squadra con diverse assenze. L’anno scorso gli aquilotti hanno dato filo da torcere ai bianconeri in tutte le competizioni.

Il Napoli, intanto, pensa al Bologna. La partita di oggi sarà importante per la classifica, dopo la sconfitta della settimana scorsa contro il Sassuolo, ma lo sarà anche per decidere definitivamente il vestito tattico da cucire addosso agli azzurri. Al Dall’Ara ci sarà una verifica per il nuovo modulo e se dovesse andar male Gennaro Gattuso potrebbe tornare al 4-3-3 dopo la sosta, in occasione della partita col Milan. Nella sala video ieri mattina a Castel Volturno il mister ha lasciato esplodere la sua ira funesta scatenatasi dopo il successo stentato col Rijeka.