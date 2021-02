TUTTOSPORT – Napoli, paura per altri contagi dopo i casi di Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam

L’edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con la notizia della positività al Coronavirus di Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam: “Guaio Napoli: Ghoulam e Koulibaly positivi”. Al centro ampio spazio alla Juventus e a Cristiano Ronaldo: “CR7 Eroe Juve”. In taglio alto si parla del momentaneo primato in classifica dell’Inter, vittoriosa a Firenze: “Barella e Perisic: sorpasso Inter!”.

Molto probabilmente i due giocatori del Napoli si sono contagiati in auto, nel tragitto che fanno solitamente insieme verso il centro sportivo di Castel Volturno. Secondo il quotidiano piemontese, il club partenopeo teme che possano aver passato il virus anche ad altri compagni ed a mezzanotte, nell’hotel a Genova, sono stati nuovamente sottoposti tutti al tampone. Stamattina si scoprirà se ci sono altre positività che complicherebbero ulteriormente il momento per Gennaro Gattuso che deve già fare di necessità virtù tra infortuni e stanchezza. La trasferta col Genoa rischia di diventare molto più complicata del previsto.