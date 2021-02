TUTTOSPORT – Napoli, non si rinnova il contratto a Nikola Maksimovic

“CR7 non basta”. Titola così in prima pagina l’edizione odierna di Tuttosport, che ovviamente apre con il pari tra Juventus ed Hellas Verona. Spazio anche al caso legato al focolaio in casa Torino: “Lazio-Toro, la Lega decide oggi”, si legge in merito al possibile rinvio anche della prossima gara dei granata.

In casa Napoli, intanto, Aurelio De Laurentiis si vede molto impegnato nelle ultime settimane. Tra calcio e cinema, il presidente è costretto a fare avanti e indietro, ma non vuole perdere tempo sulla scelta del possibile nuovo allenatore. Raffaele Auriemma scrive al proposito che “Sono continui gli incontri che sta tenendo don Aurelio, con ex dirigenti, intermediari ed agenti sportivi. Tra questi anche Fali Ramadani, procuratore di Sarri, Maksimovic e Koulibaly, e col quale si è visto nei giorni scorsi. Oltre a discutere delle prospettive future dell’allenatore toscano, è stata ribadita la volontà di non rinnovare il contratto a Maksimovic”. Oggi il presidente sarà allo stadio Diego Armando Maradona per la partita col Benevento.