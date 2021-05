TUTTOSPORT – Napoli, Kalidou Koulibaly sta meglio e Nikola Maksimovic è tornato negativo

Tuttosport apre oggi in prima pagina con l’allenatore della Juventus che si gioca la riconferma: “Pirlo sul filo. La conquista della Coppa Italia rilancia le ambizioni del tecnico della Juve. Ma adesso è fondamentale l’ingresso in Champions. In caso di ribaltone il favorito è Gattuso”. In taglio alto, spazio all’accordo Inter-Oaktree: “Inter, ecco 275 milioni”. Si parla anche dell’indagine della Procura sui rimborsi spese per gli arbitri: “Sospesi 3 arbitri”. Di spalla, focus sull’idea di Ivan Juric per il Torino e alla finale playoff di Serie B.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



In casa Napoli si prepara l’ultimo match contro il Verona. “Anche Koulibaly sta meglio, ieri per la prima volta, ha svolto lavoro personalizzato in campo ed è probabile che il tecnico possa convocarlo col Verona, anche se un suo impiego pare difficile. Ci sarà spazio ancora per Manolas e Rrahmani, che nelle ultime uscite hanno ben figurato mostrando un ottimo affiatamento. Torna a disposizione pure Maksimovic, diventato negativo al COVID-19”.