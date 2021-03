TUTTOSPORT – Napoli, il punto sugli infortunati: Hirving Lozano e Kostas Manolas reintegrati

“Dea tradita“. Titola così in prima pagina Tuttosport, nell’edizione di oggi. “Erroracci di Sportiello e Ilicic: Benzema, Sergio Ramos (rigore) e Assensio non perdonano. Non basta la prodezza di Muriel: 3-1 e Real ai quarti Champions. Atalanta fuori a testa alta, stasera Bayern-Lazio”. In alto spazio al Portogallo di Ronaldo che sarà ospite della Juventus per l’impegno con l’Azerbaigian del 24 marzo: “Juve, casa Ronaldo”.

Non manca un punto della situazione sugli infortunati del Napoli. Hirving Lozano e Kostas Manolas sono stati finalmente reintegrati dopo gli infortuni di febbraio. Dalla prossima gara, Gennaro Gattuso potrà contare su due pedine in più, fondamentali nel suo scacchiere e per dare il necessario ricambio a chi è più affaticato. Ancora fuori Amir Rrahmani, Andrea Petagna e Faouzi Ghoulam. Per la Roma, invece, è squalificato Giovanni Di Lorenzo. Dries Mertens e Victor Osimhen devono ritrovare la forma migliore.