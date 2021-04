TUTTOSPORT – Napoli, Gennaro Gattuso studia una nuova esercitazione a Castel Volturno

Tuttosport apre in prima pagina con la Juventus e le parole di John Elkann dopo il vertice alla Continassa per programmare il futuro: “Juve, si cambia!”. In taglio alto spazio alla serata di Europa League e alla pesantissima sconfitta della Roma contro il Manchester United: “Roma così no”. In taglio basso si parla della notizia della riapertura degli stadi in occasione della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Sulla sinistra si legge: “Zhang-Conte, il patto per l’Inter”.

Ieri a Castel Volturno Gennaro Gattuso si è soffermato su un’esercitazione specifica per migliorare ulteriormente i numeri del suo Napoli, sia quelli offensivi che quelli difensivi. “Attaccarli senza per questo sguarnire la difesa. Ecco perché Gattuso ieri ha lavorato molto sul sistema ‘attacco contro difesa’, un reparto arretrato nel quale Manolas rientrerà dalla squalifica smaltita contro il Torino, per aiutare il Napoli a non subire reti nelle ultime 5, importantissime gare di questo campionato”.