TUTTOSPORT – Napoli, Gennaro Gattuso fa la conta dei superstiti

L’apertura odierna di Tuttosport è dedicata a Paulo Dybala, con il titolo: “Bonus scudetto”. L’argentino è tornato in gruppo e si candida a tornare tra i convocati per Juventus-Inter di Coppa Italia. Scatta il piano di recupero per avere una risorsa ulteriore nella corsa al primo posto in campionato. Taglio alto dedicato a Zlatan Ibrahimovic, arrivato a quota 501 reti con le maglie di club, grazie alla doppietta al Crotone. “Deve continuare a giocare e deve continuare a farlo qui”, chiosa Stefano Pioli a fine partita.

Intanto a Torino Rolando Mandragora va a gonfie vele per recuperi e passaggi riusciti. Da Bergamo i granata portano a casa un punto e tanti segnali di speranza. A Napoli, invece, è allarme in difesa. “A complicare la settimana in “zona rossa” di Ringhio, è arrivato anche l’infortunio di Manolas, che sabato a Genova ha rimediato una distorsione alla caviglia destra. Cammina con le stampelle: per mercoledì il suo recupero è da escludere. Oggi la squadra si ritroverà a Castelvolturno e Gattuso farà la conta dei superstiti. Senza Koulibaly e Manolas, non è da escludere che ripeta il 3-4-3, spostando Di Lorenzo centrale assieme a Maksimovic e Rrahmani, con Hysaj e Mario Rui sugli esterni, Demme e Bakayoko centrali ed il trio Politano, Lozano, Insigne in attacco”.