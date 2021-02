TUTTOSPORT – Napoli, Gennaro Gattuso cerca di recuperare gli infortunati in vista del Granada

“Lazio, che botta! Dea, notte Real!”: questo il titolo di apertura dell’edizione di oggi di Tuttosport. I biancocelesti deludono contro il Bayern Monaco, mentre gli orobici sperano nel colpo contro il Real Madrid. In casa Napoli, intanto, si fa la conta degli uomini per il match di ritorno con il Granada in programma domani. “A parte Dries, non è da escludere che Ringhio possa contare anche su Hysaj e Demme, entrambi alle prese con infortuni muscolari che gli hanno fatto saltare le due gare di campionato contro Juventus ed Atalanta. Ieri si sono allenati per una parte con lavoro personalizzato e per la parte restante in gruppo”.

“Saranno valutati per capire se domani riusciranno ad essere almeno in panchina, idem per Ospina che ha svolto lavoro personalizzato in campo: anche il portiere colombiano ha saltato le due gare di campionato con Juve e Atalanta, oltre all’andata di Europa League con il Granada”, si legge.