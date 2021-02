TUTTOSPORT – Napoli, Diego Demme verso il rientro con l’Atalanta

“Juve, Champions Covid”, titola il quotidiano Tuttosport, per presentare la sfida di domani contro il Porto in una città flagellata dal virus e che vedrà i bianconeri blindati in albergo fino all’inizio del match. Paulo Dybala potrebbe farcela, mentre Juan Cuadrado si ferma per infortunio.

In casa Napoli, intanto, c’è una buona notizia per Gennaro Gattuso, che per la sfida contro l’Atalanta in campionato potrebbe ritrovare uno dei tanti infortunati: Diego Demme. “L’emergenza si prolunga in casa Napoli e da ieri Gattuso ha aggiornato la conta dei disponibili a partire dalla gara di giovedì allo stadio de Los Cármenes: sono 15 in tutto, due dei quali portieri. E’ probabile che domenica contro l’Atalanta potrebbe ritrovare Demme, che aveva lamentato una elongazione dopo essere subentrato a Bakayoko al 64’ di Atalanta-Napoli, nel frattempo dovrà fare di necessità virtù per la gara di andata dei sedicesimi di Europa League”, si legge sul quotidiano di oggi.