TUTTOSPORT – Napoli, Aurelio De Laurentiis aspetta una risposta da Rafa Benitez

“Juve-Inter Super Bowl Italia” titola così in prima pagina Tuttosport aprendo alla grande sfida di stasera tra i bianconeri e i nerazzurri, che si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia. In taglio centrale spazio al Milan e ai 501 di Zlatan Ibrahimovic: “E super Ibra si fa in 4”. Spazio anche al Torino e al retroscena post-Atalanta: “Nicola, ecco il Segreto!”.

In casa Napoli, intanto, tira ancora aria di rivoluzione. Non solo l’allenatore. Grosse novità in arrivo per il prossimo anno. Aurelio De Laurentiis, infatti, starebbe pensando di ingaggiare un direttore tecnico di spessore oppure un direttore generale di esperienza. Tra i nomi, in pole position c’è sempre la candidatura dell’ex Rafa Benitez, che deve ancora dare una risposta. Lo spagnolo potrebbe decidere di continuare a fare l’allenatore e declinare l’offerta. Più difficile che torni invece in panchina. Gennaro Gattuso sembra avere i giorni contati: un doppio insuccesso con Atalanta e Juventus costerebbe caro.