TUTTOSPORT – Napoli, Andrea Cistana e Becir Omeragic i possibili sostituti di Kalidou Koulibaly

Tuttosport apre oggi in prima pagina con le parole di Giovanni Galeone che ha provato a delineare la Juventus di Massimiliano Allegri: “La Juve di Max sarà così”. In taglio alto la posizione in bilico di Lautaro Martinez: “Bivio Lautaro: fra Simone e Simeone”. Sulla destra le parole di Leonardo Bonucci e le mosse di mercato della Roma: “Roma chiama Toro. Mou sul Gallo”.

Per quanto riguarda il Napoli, si parla del futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore vuole restare in azzurro, ma sarà il mercato a decidere. La volontà della società partenopea sarebbe quella di accettare comunque eventuali offerte, se ritenute alte o irrinunciabili. Il Napoli, comunque, valuta altri difensori per completare il mercato: il primo è Andrea Cistana del Brescia, ma anche svizzero Becir Omeragic dello Zurigo piace a Cristiano Giuntoli. Senza gli introiti della Champions, il rischio di una cessione illustre sarà sempre dietro l’angolo nelle prossime settimane.